«Спартак» назвал заслуженным наказание из-за оскорблений Гильерме

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов высказался по поводу наказания за оскорбления вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме по ходу матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Представитель красно-белых заявил, что решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) было справедливым.

«Мы рады, что разные, по сути, эпизоды не увязали друг с другом. Это очень важно. Мы продолжаем утверждать, что клуб проводит работу по недопущению какой-либо дискриминации. И на стадионе, и за его пределами. Доказательства этой работы были представлены на заседании.

Мы понесли наказание, его можно назвать справедливым», — заявил Фетисов «Чемпионату».

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 47 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой». Встреча пройдет 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) не нашла ошибок у главного судьи матча «Локомотив» — «Спартак» Кирилла Левникова.