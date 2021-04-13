Уткин критично высказался об игре «Спартака» при Тедеско

Журналист и блогер Василий Уткин критично высказался об игре московского «Спартака» при главном тренере Доменико Тедеско.

В матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые проиграли другому столичному клубу — «Локомотиву». Игра завершилась со счетом 2:0.

«На мой взгляд, игра «Локомотив» – «Спартак» четко показывает, что не надо уговаривать Доменико Тедеско, этого медвежонка Тедди, оставаться в «Спартаке». Если вы хотите прогресса и развития «Спартака».

В игре с «Локомотивом» не сработало практически ничто из того, что до сих пор считалось достижениями Тедеско», — заявил Уткин на своем YouTube-канале.

Тедеско собирается покинуть «Спартак» после окончания сезона, когда истекает срок его рабочего соглашения. О желании уйти специалист объявил в декабре после того, как команда проиграла «Зениту» в чемпионате России. Специалист был намерен уйти перед зимней паузой в национальном первенстве, однако руководство сумело уговорить его доработать до конца контракта.

Ранее сообщалось, что Европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе (FARE) отреагировала на расистские оскорбления голкипера московского «Локомотива» Маринато Гильерме в матче со столичным «Спартаком».