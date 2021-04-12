Малафеев встал на сторону Гильерме в конфликте с фанатами «Спартака»

Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал конфликт между вратарем московского «Локомотива» Гильерме и фанатами столичного «Спартака», передает Sport24.

Напомним, делегат встречи зафиксировал расистские выкрики в адрес Гильерме со стороны болельщиков «Спартака».

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что в распоряжении клуба есть видео, на котором Гильерме провоцирует болельщиков красно-белых во время матча.

«Если Гильерме оскорбляли, то такую эмоциональность можно понять. Любые оскорбления непозволительны. Тем более касающиеся расы, вероисповедания, национальности и так далее», — сказал Малафеев.

Стоит отметить, что подопечные Марко Николича победили со счетом 2:0.

Ранее экс-голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев заявил, что вратаря столичного «Локомотива» Гильерме нужно оштрафовать за поведение в игре с красно-белыми.