Уткин призвал не удерживать наставника «Спартака» Тедеско в клубе

Журналист Василий Уткин считает, что после поражения от московского «Локомотива» столичному «Спартаку» не стоит удерживать наставника Доменико Тедеско в команде.

«Не нужно уговаривать Тедеско, этого медвежонка Тедди, оставаться в «Спартаке». В игре с «Локомотивом» не сработало практически ничто из того, что считалось его достижениями», — сказал Уткин на своем YouTube-канале.

Напомним, в декабре 2020 года немецкий специалист заявил, что не будет продлевать трудовое соглашение с красно-белыми, которое истекает летом 2021 года. Он возглавляет «Спартак» с 2019 года, сменив на этом посту Олега Кононова.

В турнирной таблице чемпионата России красно-белые занимают второе место, набрав 47 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой». Встреча пройдет 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Лидирует в турнире петербургский «Зенит», имея в активе 54 балла.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев поддержал вратаря московского «Локомотива» Гильерме, который столкнулся с оскорблениями на расовой почве во время матча со столичным «Спартаком».