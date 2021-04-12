Порье высмеял объяснения Макгрегора по поводу отказа от своего обещания

Боец ММА Дастин Порье опроверг слова Конора Макгергора, который объяснил отказ от перевода обещанных $500 тысяч в благотворительный фонд американца сомнениями в том, что деньги пойдут по назначению.

«Пожертвование, а не долг, — объяснил причину своего поступка Макгрегор в своем Twitter. — Мы ждали планов на эти деньги, но так и не дождались. Я делаю так со всеми своими пожертвованиями. Узнаю, куда идут деньги, шаг за шагом. Иначе они уходят в никуда».

«Это никогда не было долгом, сто процентов, — ответил Порье. — Ты предложил, мы согласились, и как я уже сказал, твоя команда не отвечала на наши электронные письма, в том числе с подробным отчетом о том, куда именно пойдут деньги. 10 июля ты снова ощутишь вкус поражения!»

Спортсмены дважды встречались между собой. В 2014 году победу праздновал ирландский спортсмен, в январе 2021 года Порье взял реванш и отправил Макгрегора в нокаут. Третья схватка бойцов запланирована на июль этого года.

Перед очным поединком Хабиб Нурмагомедов и Порье договорились обменяться футболками, чтобы продать их на аукционе и перечислить все деньги в благотворительный фонд американца. В итоге Порье продал футболку Нурмагомедова за $60 тысяч, и еще $100 тысяч фонд получил напрямую от чемпиона UFC.

Ранее сообщалось, что Макгрегор объяснил, почему не перечислил $500 тысяч в фонд Порье.