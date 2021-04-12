«Тоттенхэм» осудил проявления расизма в отношении Сона

«Тоттенхэм» выступил с заявлением в поддержку нападающего Сон Хын Мина, который подвергся расистским оскорблениям в соцсетях после матча 31-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:3).

«Очередной тур и очередное проявление отвратительного расистского поведения в отношении одного из наших игроков. Мы уже передали информацию и намерены совместно с Премьер-лигой провести расследование. Мы с тобой, Сонни», — говорится в сообщении «шпор» в Twitter.

На 33-й минуте форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани забил мяч в ворота хозяев, однако гол был отменен, так как до этого полузащитник «Манчестера» Скотт Мактоминей отмахнулся от корейского футболиста и попал ему по лицу. После контакта Сон упал на газон. Комментируя эпизод, Сульшер заявил: «Если бы мой сын остался на три минуты лежать на газоне и не мог бы встать без помощи десяти товарищей, то я бы оставил его без ужина».

Ранее Жозе Моуринью раскритиковал Сульшера за высказывание о Соне.