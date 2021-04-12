Сербский агент: через пять лет Николич будет тренировать «Ювентус»

Сербский агент Деян Яксимович выразил уверенность, что через пять лет нынешний главный тренер «Локомотива» станет тренером «Ювентуса». Также он сравнил Николича с Юрием Семиным и высказался о назначении Ивицы Олича в ЦСКА.

«Доказал ли Николич, что он сильнее Семина? Семин — это легенда клуба. Николич еще молодой, 41 год. Но я знаю, что через пять лет Николич станет главным тренером «Ювентуса». Я уверен в этом.

Почему Олича назначили в ЦСКА? Наверное, хотели перемен в клубе. Иногда людям надо давать шанс. Олич бился за команду. Он любит Россию и хотел сюда вернуться», — цитирует Яксимовича «РБ Спорт».

11 апреля «железнодорожники» одержали победу над столичным «Спартаком» в матче 25-го тура первенства страны, эта победа стала для «Локомотива» шестой подряд. Шесть побед подряд в чемпионате России клуб одержал впервые с 1999 года. Ранее команда Марко Николича обыграла московский ЦСКА, тульский «Арсенал», «Сочи», «Уфу» и волгоградский «Ротор».

После 25-ти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набравший 46 очков, занимает третье место в турнирной таблице первенства. Столичный клуб отстает от лидирующего петербургского «Зенита» на восемь баллов.

Николич высказался о победе «Локомотива» над «Спартаком».