Тренер «Спартака» Тедеско сравнил игру Гильерме с Нойером

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру голкипера столичного «Локомотива» Маринато Гильерме в матче 25-го тура чемпионата России.

Встреча между, прошедшая 11 апреля на «РЖД арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-зеленых. По ходу игры вратарь отразил десять ударов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Было много моментов, могли забивать. Хочу отметить игру Гильерме. Нечасто в своей жизни я видел подобную игру вратаря, сравнил бы его с Мануэлем Нойером в «Баварии». Вот поэтому «Локо» и выиграл», — сказал немецкий специалист на послематчевой пресс-конференции.

После 25 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набравший 46 очков, занимает второе место в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 47 баллами располагается на второй строчке.

Лидирует в турнирной таблице петербургский «Зенит», в активе которого 54 очка.

Ранее Тедеско прокомментировал судейство в матче с «Локомотивом».