Смолов поделился подробностями беседы с Промесом перед голевым штрафным

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов рассказал о диалоге с форвардом столичного «Спартака» перед голевым штрафным в матче 25-го тура чемпионата России.

Форвард «железнодорожников» отличился в добавленное к первому тайму время точным ударом со стандарта.

«Почему я улыбнулся, когда бил штрафной? Это было адресовано Промесу, потому что он мне говорил, что я не забью, что это стресс и давление. А я ему ответил: «Смотри». Ну, и это произошло», — сказал Смолов в эфире «Матч ТВ».

Встреча между «Локомотивом» и «Спартаком», прошедшая 11 апреля на »РЖД арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-зеленых. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 25 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набравший 46 очков, занимает второе место в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 47 баллами располагается на второй строчке.

Лидирует в турнирной таблице петербургский «Зенит», в активе которого 54 очка.

Ранее «Локомотив» отреагировал на победу над «Спартаком» мемом из игры GTA.