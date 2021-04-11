Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч против «Аталанты»

Нападающий Александр Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч 30-го тура чемпионата Италии против «Аталанты». Об этом сообщает пресс-служба «фиалок» в Twitter.

Напомним, что россиянин продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения, полученного в матче 25-го тура Серии А с «Ромой» (1:2), в котором сыграл более получаса и результативными действиями не отметился. С тех пор прошел практически месяц, и все это время Кокорин находился в лазарете.

Встреча пройдет 11 апреля во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Перед этой игрой подопечные Джузеппе Якини набрали 30 очков и располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице Серии А. Бергамская команда с 58 баллами идет на четвертой позиции.

Ранее сообщалось, что полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков повредил боковую связку колена в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Тамбова».