Широков считает «Спартак» фаворитом дерби с «Локомотивом»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Роман Широков считает «Спартак» фаворитом предстоящего дерби с «Локомотивом» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает Sport24.

По его мнению, команда под руководством Доменико Тедеско выглядит более свежей.

«Спартак» выглядит предпочтительнее, на мой взгляд. «Железнодорожники» провели оченнь тяжелый матч с «Сочи», а «Спартак» готовился к игре без кубковой встречи. Поэтому я уверен, что «Локомотив» не будет выглядеть лучше своих соперников.

«Спартак» банально за счет энергии перебежит соперника и дожмет его в концовке», — сказал Широков.

Напомним, что игра «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 11 апреля, на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее Роман Широков поделился размышлениями о назначении белорусского специалиста Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Краснодара».