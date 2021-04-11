«Спартак» анонсировал игру с «Локомотивом» в стиле Red Dead Redemption 2
Московский «Спартак» анонсировал игру с «Локомотивом» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в стиле компьютерной игры Red Dead Redemption 2.
На картинке, опубликованной официальным аккаунтом красно-белых в Twitter, изображен капитан Георгий Джикия с пистолетом в руках и ковбойской шляпе.
«Один из самых важных матчей концовки сезона!» — гласит подпись к фотографии.
Напомним, что игра «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 11 апреля, на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Подопечные Доменико Тедеско занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 47 очков за шесть игр до конца сезона. У команды под руководством Марко Николича 43 очка и третья позиция в таблице.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Роман Широков считает «Спартак» фаворитом предстоящего дерби с «Локомотивом» .
Один из самых важных матчей концовки сезона! ��#ЛокомотивСпартак – сегодня в 19:00 мск— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 11, 2021
Встречу покажет «Матч! ТВ» �� pic.twitter.com/bm9OYTWMRB