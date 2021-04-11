Ужин Гончаренко с Дзагоевым и Набабкиным в ресторане сорвался

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал о взаимоотношениях с экс-наставником Виктором Гончаренко, недавно возглавившим «Краснодар».

По его словам, после ухода белорусского специалиста им удалось пообщаться по телефону.

«Мы договорились о встрече, но у нас в ЦСКА часто тренировки и игры. Вместе с Набабкиным должны были встретиться с Михалычем после Тулы, поужинать, пообщаться, но он уже был в Краснодаре.



Но все равно он на связи — после победы в Кубке писал, поздравлял. У нас остались дружеские взаимоотношения», — сказал Дзагоев в интервью Sport24.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Роман Широков считает «Спартак» фаворитом предстоящего дерби с «Локомотивом» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).