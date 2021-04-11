Боец Петр Ян назвал Алджамейна Стерлинга клоуном

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян считает, что Алджамейн Стерлинг, который недавно перенес операцию на шее, будет специально откладывать свое возвращение в октагон, чтобы оттянуть реванш с россиянином.

«Для дурачков, которые говорят, что я выбыл на девять месяцев, и для неудачников, которые заявляют, что я симулирую. Увидимся в октябре. С уважением, твой чемпион, прими это, и жизнь продолжится», — написал стерлинг в Twitter.

«Запомните мои слова, этот клоун не будет драться в октябре», — ответил Ян.

Напомним, соперники встречались 7 марта. Петр Ян был дисквалифицирован из-за использования запрещенного приема на турнире UFC 259.

Обладатель титула чемпиона легчайшего веса по ходу четвертого раунда нанес Алджамейну Стерлингу удар коленом в голову, что запрещено правилами американского промоушена. После этого приема бой был досрочно остановлен.

Ранее Денис Лаврентьев, секундант бойца UFC Петра Яна, опроверг информацию о совете бить коленом в голову Алджамейну Стерлингу по ходу четвертого раунда титульного поединка на турнире в Лас-Вегасе.