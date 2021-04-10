«Рубин» в гостях одолел «Ростов» в матче 25-го тура РПЛ

Казанский «Рубин» одолел «Ростов» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.



Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счет оформил швейцарский полузащитник Дарко Евтич, поразивший ворота Сергея Песьякова на 73-й минуте встречи.

После этого успеха подопечные Леонида Слуцкого набрали 43 очка и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Коллектив под руководством Валерия Карпина остался на девятой позиции с 37 баллами.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что бывший игрок каталонской «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре восхитился игрой московского «Спартака» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.