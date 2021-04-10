Бывший игрок «Барселоны» Яя Туре восхитился игрой «Спартака»

Бывший игрок каталонской «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре восхитился игрой московского «Спартака» в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Об этом сообщил в интервью Sport24 агент Дмитрий Селюк.

По его мнению, команда под руководством Доменико Тедеско демонстрирует цельный и осмысленный футбол.

«Я уверен, что вторую строчку по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) займет «Спартак». Вчера, когда разговаривал с Яя Туре, он в свободное время смотрел матч «Спартака». Яя сказал, что игра красно-белых ему очень нравится. Меня удивило, что за такой короткий промежуток времени он посмотрел четыре матча клуба. Он был восхищен их игрой», — сказал Селюк.

Следующую игру спартаковцы проведут завтра, 11 апреля, на стадионе «РЖД Арена» против столичного «Локомотива».

Ранее сообщалось, что директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал интерес к хавбеку «Палмейраса» Рафаэлю Вейге.