«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Астон Виллой» в матче АПЛ

В очередном матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на последних минутах выгрыз победу у бирмингемской «Астон Виллы».

Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Мохамед Салах и Трент Александр-Арнольд. Стоит отметить, что оба гола «красных» состоялись во втором тайме.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Олли Уоткинс.

После этой победы подопечные Юргена Клоппа набрали 52 очка и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.



«Вилла» с 44 баллами опустилась на десятую позицию.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Следующий поединок «Ливерпуль» проведет дома против мадридского «Реала» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

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