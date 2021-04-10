Футболист «Рубина» Кварацхелия может продолжить карьеру в «Аталанте»

Футболист казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в итальянской «Аталанте», передает Tuttomercatoweb.

Отмечается, что также на игрока претендует туринский «Ювентус», а «Милан» контактирует с агентом игрока.

Также хавбеком интересуется «Наполи» и дортмундская «Боруссия». До этого СМИ сообщали, что в услугах Кварацхелии заинтересован действующий победитель Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария»

Кварацхелия перешел в казанский Рубин в 2019 году из московского «Локомотива». В нынешнем сезоне футболист провел за «Рубин» 21 матч в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив четыре мяча. В мартовских матчах отборочного турнира ЧМ-2022 Кварацхелия отметился двумя голами за сборную Грузии, поразив ворота сборных Испании и Греции.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Аталанта» занимает четвертое место, набрав 58 очков. Также клуб из Бергамо вышел в финал Кубка Италии, где сыграет с «Ювентусом».

Ранее сообщалось о том, что «Милан» опережает «Ювентус» в борьбе за Кварацхелию.