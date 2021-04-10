«Питтсбург» без Малкина обыграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» переиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Ньюарке на арене «Пруденшиал центр», завершилась со счетом 6:4 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Брайан Раст, также отличились Джаред Макканн, Брайан Дюмулен, Колтон Севьюр и Сидни Кросби. У хозяев шайбы забросили два гола в активе Майлза Вуда, по шайбе забросили Джек Хьюз и Йеспер Боквист.

Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин пропустил встречу.

После 41 матча регулярного чемпионата «Питтсбург», набравший 54 очка, занимает третье место в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Нью-Джерси» (34) располагается на седьмой строчке. «Дьяволы» потерпели пятое поражение в последних шести матчах.

12 апреля команды вновь встретятся на домашней арене «Нью-Джерси».

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Бостон Брюинз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк, США) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург, США) — 4:6 (1:2, 1:1, 2:3)

1:0 — Вуд (Братт, Заха) — 03:01

1:1 — Макканн (Кросби, Раст) — 10:00 (5x4)

1:2 — Дюмулен (Сеси, Лафферти) — 19:13

2:2 — Хьюз (Куокканен, Шарангович) — 25:39

2:3 — Севьюр (Летанг, Янковски) — 37:38

2:4 — Раст (Макканн, Кросби) — 44:06 (5x4)

2:5 — Кросби (Гюнцель, Марино) — 50:02

3:5 — Боквист — 51:34

4:5 — Вуд — 58:27 (6x5)

4:6 — Раст (Гюнцель, Летанг) — 59:35 (en)