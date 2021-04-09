Полузащитник «Монако» Головин подорожал на €4 млн

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин прибавил в трансферной стоимости.

Портал Transfermarkt оценил футболиста в €23 млн — на €4 млн больше, чем прежде.

Хавбек монегасков занимает первое место в списке самых дорогих российских игроков. Также в пятерку входят защитник московского ЦСКА Марио Фернандес (€18 млн), полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук (€17 млн), вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (€15 млн) и хавбек столичного «Локомотива» Антон Миранчук (€14 млн).

Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила €30 млн.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах французской Лиги 1, в которых забил четыре мяча и отдал семь результативных передач.

После 31 тура «Монако» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, отставая от лидирующего «Лилля» на четыре балла.

Ранее агент Головина Олег Артемов объяснил, почему россиянин не принял участие в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Метцем», который состоялся во вторник, 6 апреля.