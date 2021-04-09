Карпин об угрозах снятия с РПЛ: до чего мы докатились

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил работу арбитров в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Более-менее — нет. Не хорошо — назовем это так», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, он уже не обращает внимания на качество работы рефери.

Также Карпин поделился мнением об угрозах московского «Спартака» сняться с розыгрыша чемпионата России из-за судейских скандалов.

«Конечно, (использование угрозы снятия как действенного метода — это дичь). Вот до чего мы докатились», — добавил наставник «Ростова».

Владелец столичного клуба Леонид Федун объявил о снятии команды с чемпионата после матча первого тура первенства страны против «Сочи», который прошел в Москве. Команда гостей, уступавшая по ходу игры со счетом 0:2, избежала поражения благодаря двум голам с пенальти.

Ранее Карпин заявил, что судья не должен был засчитывать первый гол его команды в ворота волгоградского «Ротора» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).