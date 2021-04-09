Карпин оценил шансы «Спартака» обойти «Зенит» в чемпионской гонке

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о шансах московского «Спартака» обойти петербургский «Зенит» в чемпионской гонке.

«Спартак», «Зенит» — мне не до них. Есть ли шансы у москвичей? Конечно — они всегда есть, и не только у «Спартака». В той же Испании пять туров назад отрыв лидера от третьего места был восемь-девять очков, а сейчас всего три», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

После 24 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) в турнирной таблице лидирует «Зенит», набравший 51 очко. «Спартак» отстает от сине-бело-голубых на четыре балла.

В оставшихся турах петербуржцам предстоит сыграть против «Сочи», «Краснодара», волгоградского «Ротора», московского «Локомотива», «Уфы» и «Тамбова».

«Спартак» встретится с «Локомотивом», «Уфой», московским ЦСКА, тульским «Арсеналом», «Химками» и грозненским «Ахматом».

Ранее народный артист РСФСР Михаил Боярский после матча 24-го тура первенства страны между «Зенитом» и «Химками» заявил, что «Спартаку» не стоит грезить о чемпионстве.