Олимпийская призерка Ефимова допустила возможность получения гражданства США

Трехкратный олимпийский призер по плаванию Юлия Ефимова не исключила, что в будущем может подать документы на американское гражданство.

При этом российская спортсменка отметила, что у нее еще нет грин-карты.

«Если дадут такую возможность, то почему бы и нет. А над грин-картой можно было бы подумать, чтобы можно было не делать все время визы, потому что это так тяжело — постоянно открывать, переоткрывать. Там посмотрим», — цитирует Ефимову ТАССТАСС.

Также спортсменка ответила на вопрос о возможной негативной реакции в России в случае получения американского гражданства.

«Какая реакция, я уже заканчиваю свой спорт», — сказала пловчиха.

Ефимова является бронзовой призеркой Олимпиады-2012 в Лондоне на дистанции 200 м брассом, а также обладательницей двух серебряных наград Игр-2016 в Рио-де-Жанейро на 100 м и 200 м. Россиянка — шестикратная чемпионка мира. На первенстве 2019 года в южнокорейском Кванджу, она выиграла золото, серебро и бронзу.

Ранее Ефимова пожаловалась на негативное отношение со стороны иностранцев.