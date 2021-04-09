Трусова отреагировала на критику о не женском катании

Бронзовая призерка чемпионата мира Александра Трусова отреагировала на мнение о том, что у нее не женское катание.

«Я не знаю, что они имеют в виду. Единственное, могу сказать, что контент я стараюсь выполнить по прыжкам такой же, как у мужчин, причем у первых. Нейтан Чен сделал пять четверных сейчас на мире. Я хотела сделать такой же контент.

Мужчины не делали то, что делаю я? Ну, некоторые не делали, некоторые делали. Нейтан Чен делал, Юдзуру Ханю делал. Я имею в виду, именно в произвольной программе пять четверных прыжков они уже сделали, а я еще нет, я сделала пока только четыре», — приводит слова Трусовой Радио «Комсомольская правда».

Трусова взяла бронзовую медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме. Также она является бронзовым призером чемпионата Европы — 2020, бронзовым призером финала Гран-при 2019 года, серебряным призером (2019) и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионата России (2020 и 2021). Фигуристка стала второй в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019).

В прошедшем сезоне Трусова одержала победу на двух этапах Кубка России, а также заняла второе место в командном турнире Кубок Первого канала.

Ранее Трусова прокомментировала информацию о применении блокаторов гормонов в группе Этери Тутберидзе.