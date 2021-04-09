Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении в московский «Спартак».

«Были ли мысли о возвращении? Нет. У меня контракт с «Ростовом» до 2024 года. Все помыслы только о нем. Если последует предложение от «Спартака»? Если бы да кабы. Повторю: об этом никаких мыслей нет. Журналисты звонят, спрашивают — и почему-то никто не верит, что я об этом не думаю. Не знаю, почему», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Карпин дважды руководил «Спартаком» с 2009 по 2012 год. После увольнения Унаи Эмери в ноябре 2012-го российский специалист вернулся на должность. В 2014 году он вновь покинул столичный клуб. Под его руководством красно-белые становились серебряными призерами чемпионата России (2009, 2011/12).

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов», набравший 37 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице первенства. В следующем туре команда на выезде встретится с казанским «Рубином».

Ранее сообщалось, что Карпин остался не впечатлен игрой нападающего «Спартака» и сборной России Александра Соболева в матче 24-го тура чемпионата России.