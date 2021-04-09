«Уфа» обратится в ЭСК из-за резонансного эпизода в матче с «Ахматом»

«Уфа» обратится в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) из-за резонансного эпизода с неназначенным пенальти в матче с грозненским «Ахматом» в матче 1/4 финала Кубка России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам генерального директора башкирского клуба Шамиля Газизова, также на рассмотрение будут направлены соответствующие материалы еще по трем моментам, вызвавших недовольство итоговым решением арбитра.

Напомним, что матч на стадионе «Ахмат-Арена» завершился победой хозяев с минимальным счетом 1:0. По окончании игры в Twitter башкирского клуба было опубликовано следующее сообщение: «Ку-ку [блин]! Если это не пенальти, то, что это?» К посту была прикреплена видеозапись спорного эпизода, по итогам которого в ворота грозненского клуба не был назначен пенальти.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.

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