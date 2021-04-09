Член комитета по этике РФС отреагировал на атаку в сторону тренеров ЦСКА

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андерей Созин отреагировал на атаку футболистов тульского «Арсенала» Гии Григалавы и Гурман Аджоева-младшего в сторону тренеров ЦСКА по окончании кубкового матча 1/4 финала. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, обещание «проломить головы» переходит все рамки дозволенного.

«Я не могу рассмотрение дела на заседании комитета по этике РФС сам, есть регламент. Но если люди во всеуслышание говорят, что проломят голову, думаю, что руководство РФС обратится в комитет по этике. Утверждать этого не могу, но допускаю.

Это переходит рамки приличие: это не про футбол, это совсем другая тема», — сказал Созин.

Напомним, что матч закончился победой подопечных Ивицы Олича со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что Гие Григалаве и Гураму Аджоеву-младшему грозит двухлетняя дисквалификация за атаку на тренеров московского ЦСКА.