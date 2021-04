Игроки «Славии» отказались вставать на колено перед матчем с «Арсеналом»

Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с пражской «Славией» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Встреча, которая проходила в столице Англии на стадионе «Эмирейтс», завершилась результативной ничьей — 1:1.

Стоит отметить, что гости отказались перед стартовым свистком преклонять колено и не стали поддерживать акцию «Жизни черных важны» (Black Lives Matter). В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) напоминают, что никаких санкций за игнорирование данного мероприятия не следует, так как решение преклонить колено является личным выбором участника встречи.

Ответный поединок пройдет в Праге 15 апреля.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» занимает десятое место, набрав 42 очка. В следующем туре лондонцы сыграют с «Шеффилд Юнайтед».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Slavia Prague players refusing to take the knee before kick-off against Arsenal tonight. #afc pic.twitter.com/Yq4PtYHl5F