Полузащитник «Спартака» Тиль может вернуться в Нидерланды

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль может пополнить состав роттердамского «Фейеноорда». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, 23-летний хавбек заинтересовал нидерландский клуб, однако пока конкретного предложения руководству столичной команды не поступало.

Напомним, что в нынешнем сезоне Тиль выступает на правах аренды в немецкой Бундеслиге за «Фрайфбург», где за пять матчей он не смог набрать очков за результативность. Действующее трудовое соглашение полузащитника со «Спартаком» заключено до 2023 года.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» на выезде сыграет с «Локомотивом». Встреча состоится 11 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. После 24 туров подопечные Доменико Тедеско занимают вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в своем активе 47 очков.

Ранее сообщалось, что игроки пражской «Славии» отказались вставать на колено перед первым матчем 1/4 финала Лиги Европы против лондонского «Арсенала».