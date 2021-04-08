Испанец Хавьер Рибалта покинул пост спортивного директора «Зенита», передает сайт сине-бело-голубых.

«Мне немного грустно, потому что я провел здесь три замечательных года. Сказать по правде, я совсем не чувствую себя счастливым», — отметил функционер.

Также Рибалта заявил, что в Санкт-Петербурге он встретил много новых друзей, каждый был доволен работой с ним, и он был счастлив работать с клубом.

Напомним, испанец занял пост спортивного директора сине-бело-голубых в 2018 году. За три года команда с берегов Невы дважды стала победителем Российской премьер-лиги (РПЛ), а также выиграла Кубок и Суперкубок страны.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 51 очко. В следующем туре «Зенит» встретится с «Сочи». Игра пройдет 11 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой предвосхитил чемпионство в РПЛ.