Мбаппе поделился эмоциями после победы «ПСЖ» над «Баварией»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился эмоциями после победы над «Баварией» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, передает RMC Sport.

Встреча, которая проходила в Мюнхене, завершилась со счетом 3:2 в пользу парижской команды. Мбаппе в этом поединке оформил дубль, его второй стал победным.

«Прежде всего сегодняшний матч – это отличная командная работа. Я извлек пользу из работы каждого. При этом мы выиграли только первую часть противостояния. Нам было тяжело, но мы не должны этого стыдиться», — заявил форвард.

Примечательно то, что «Бавария» в прошлом сезоне стала победителем Лиги чемпионов, в финале подопечные Ханса-Дитера Флика с результатом 1:0 обыграли именно «ПСЖ».

Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоится 13 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что 7 апреля в Мюнхене в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов встречались немецкая «Бавария» и французский «Пари Сен-Жермен». Матч завершился победой гостей со счетом 3:2.