Маклаков высказался о судейском вмешательстве в борьбу за золото РПЛ

Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

В турнирной таблице национального первенства лидирует петербургский «Зенит», который после 24-х туров имеет в активе 51 очко. «Спартак» идет вторым, набрав 47 баллов. На третьем и четвертом местах расположились столичные «Локомотив» и ЦСКА, имеющие по 43 очка.

«Все в игре великолепно и замечательно. Я переживаю за чистоту дальнейших игр в судейском плане. Мне бы очень не хотелось, чтобы судьи решили золотые медали этого чемпионата. Это мое пожелание», — заявил Маклаков.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет с «Локомотивом» 11 апреля, а «Зенит» сразится в этот же день с «Сочи». ЦСКА 12 числа на выезде встретится с волгоградским «Ротором».

Стоит отметить, что действующим чемпионом России является «Зенит».

Ранее сообщалось, что бывший футболист московского «Спартака» Роман Павлюченко оценил шансы красно-белых на победу в Российской премьер-лиге.