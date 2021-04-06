«Барселона» сделала Месси памятный подарок в честь рекорда по количествам матчей за команду

Каталонская «Барселона» сделала форварду Лионелю Месси памятный подарок в честь рекорда по количествам матчей за команду.

Форварду подарили футболку сезона-2004/05, в котором аргентинец дебютировал за сине-гранатовых. На этой футболке собраны автографы наиболее выдающихся игроков в истории каталонского клуба.

Напомним, Месси установил рекорд 21 марта в матче чемпионата Испании против «Реала Сосьдад» (768 матчей), побив достижение Хави (767).

В составе команды Месси стал десятикратным чемпионом Испании, шесть раз выигрывал Кубок страны, восемь раз становился обладателем национального Суперкубка, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, а также трижды был триумфатором Клубного чемпионата мира.

После 29 туров Примеры «Барселона», набрав 65 очков, занимает второе место в турнирной таблице первенства. Команда из столицы Каталонии отстает от лидирующего мадридского «Атлетико» на один балл. «Реал» располагается на третьей строчке. В активе команды 63 очка.

Ранее Месси пожаловался на судью матча «Барселона» — «Вальядолид».