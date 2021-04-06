Клопп оценил шансы «Ливерпуля» в противостоянии с «Реалом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Специалист заявил, что его команде необходима организованная игра защиты.

«Мы должны показать, что находимся на верном пути. Наш состав создан для таких матчей. «Реал» — это команда играющая, а потому у нас есть все шансы. Все говорят, что «Реал» является фаворитом, однако у нас нет никаких проблем с ролью аутсайдера», — приводит слова Клоппа официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Немец отметил, что мерсисайдский клуб намерен выжать максимум из этого сезона.

«Нам придется побегать за «Реалом». Эта команда сейчас переживает очень хороший период. Они очень опытные. Если кто-то и знает, как выигрывать Лигу чемпионов, то это мадридский «Реал», — добавил Клопп.

Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» пройдет 6 апреля в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22.00 мск.

Ответная игра состоится 14 апреля на «Энфилде».

Ранее бывший главный тренер мадридского «Реала» и «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес поделился ожиданиями от матча между этими командами в четвертьфинале Лиги чемпионов.