Месси пожаловался на судью матча «Барселона» — «Вальядолид»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси раскритиковал арбитра Хайме Латре во время матча 29-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида», сообщает Marca.

Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Во время игры камеры телеканала Movistar+ показали реакцию аргентинского футболиста на решения судьи.

«Он ищет повод, чтобы показать мне карточку. Невероятно», — сказал Месси делегату «Барселоны» Карлесу Навалю.

Если бы капитан сине-гранатовых получил предупреждение, он бы пропустил встречу 30-го тура против мадридского «Реала». Матч пройдет в испанской столице на резервном стадионе «королевского клуба» «Альфредо ди Стефано» 10 апреля. Начало — в 23.00 мск.

После 29 туров Примеры «Барселона», набрав 65 очков, занимает второе место в турнирной таблице первенства. Команда из столицы Каталонии отстает от лидирующего мадридского «Атлетико» на один балл. «Реал» располагается на третьей строчке. В активе команды 63 очка.

Ранее главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о чемпионской гонке в Примере.