Магомедшарипов прокомментировал совместное фото с Хабибом

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов прокомментировал фотографию с экс-чемпионом промоушена в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее бывший обладатель пояса опубликовал в Instagram совместный снимок с соотечественником.

«С лучшим полулегковесом планеты», — подписал фото Нурмагомедов.

«Не той рабочей стороной встал», — написал Магомедшарипов в комментариях к посту.

В профессиональной карьере полулегковес провел 19 поединков, в которых одержал 18 побед и потерпел одно поражение. Последний бой он провел 9 ноября 2019 на турнире UFC Fight Night 163, который прошел в Москве. Тогда россиянин одержал победу единогласным решением судей над представителем США Кэлвином Каттаром.

Ранее Магомедшарипов высказался о решении соотечественника Нурмагомедова завершить карьеру. После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 российский боец объявил, что уходит из спорта. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить Нурмагомедова вернуться, однако 19 марта он сообщил, что чемпион организации окончательно «ушел на пенсию».