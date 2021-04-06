Хореограф группы Тутберидзе анонсировал новую программу Загитовой

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, анонсировал новую программу действующей олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Соответствующий пост специалист опубликовал в своем Instagram.

«Ну и главный сюрприз, который вы ждали! Новая постановка для Алины Загитовой! Номер называется «Внутренний свет».

Я думаю вы согласитесь со мной, что это максимально про нее, а как это будет, вы увидите уже завтра», — написал Глейхенгауз.

18-летняя фигуристка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры, после чего приняла участие в качестве ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на высказывание американского журналиста и ведущего YouTube-подкаста The Skating Lesson Дейва Лиза.