Хореограф группы Тутберидзе анонсировал новую программу Загитовой

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Даниил Глейхенгауз, хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, анонсировал новую программу действующей олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Соответствующий пост специалист опубликовал в своем Instagram.

«Ну и главный сюрприз, который вы ждали! Новая постановка для Алины Загитовой! Номер называется «Внутренний свет».

Я думаю вы согласитесь со мной, что это максимально про нее, а как это будет, вы увидите уже завтра», — написал Глейхенгауз.

18-летняя фигуристка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры, после чего приняла участие в качестве ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

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