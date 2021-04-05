Губерниев сравнил лыжников Большунова и Устюгова

Журналист Дмитрий Губерниев сравнил российских лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова, передает Sport24.

«Кто талантливее: Большунов или Устюгов? Безусловно, Большунов. В этом нет никаких сомнений. Устюгов — одаренный лыжник, но выдающийся ли?» — сказал Губерниев.

Также Губерниев отметил, что норвежцы называют Большунова самым выдающимся дистанционщиком всех времен и народов, а это говорит о многом.

В нынешнем сезоне Большунов стал двукратным победителем многодневки «Тур де Ски», а также второй год подряд одержал победу в общем зачете Кубка мира. На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе лыжник завоевал золото в скиатлоне, взял серебро в эстафете и в марафоне, а также стал бронзовым призером в командном спринте.

Устюгов является двукратным победителем чемпионата мира 2017 года, который проходил в Лахти.

Ранее Губерниев отреагировал на резонансные слова Анфисы Резцовой о Большунове.