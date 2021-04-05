«Валенсия» опубликовала заявление по поводу расистского скандала

Испанская «Валенсия» на своем официальном сайте опубликовала заявление по поводу расистского скандала, произошедшего в матче 29-го тура Ла Лиги против «Кадиса».

В тексте сказано, что представители «летучих мышей» гордятся поведением футболистов, поддержавших оскорбленного Муктара Дьякаби, и покинувших поле вместе с ним.

«К нашему сожалению, никакого решения в связи с произошедшим судейской бригадой принято не было. «Валенсия» выступает против расизма и полностью поддерживает Дьякаби. Это был печальный день для всего спорта. Это не игра — это утрата ценностей спорта и духа футбола», — заявила пресс-служба левантинцев.

Матч был возобновлен спустя несколько минут после инцидента. Игроки «Валенсии» вернулась на поле без Дьякаби, которого заменил Уго Гильямон. В «Валенсии» сообщили, что сам Дьякаби попросил своих товарищей по команде вернуться на поле.

Ранее сообщалось, что футболисты «Валенсии» ушли с поля из-за расистского оскорбления со стороны игрока «Кадиса».