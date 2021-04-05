В «Спартаке» очень довольны игрой Промеса

Управляющий директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался об игре нидерландского нападающего Квинси Промеса. Его слова передает «РБ-Спорт».

По его словам, приход 29-летнего форварда в клуб принес коллективу уверенности в своих силах.

«Довольны ли игрой Промеса? Конечно. Он добавил позитива команде. С его участием команда поверила в себя. Приход Промеса сыграл положительную роль», — сказал Мележиков.

После победы над «Ростовом» «Спартак» набрал 47 очков и закрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Зенита» на одно очко. 5 апреля команда Сергея Семака в завершающей игре 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграет на своем поле с подмосковными «Химками».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался не впечатлен игрой нападающего московского «Спартака» и сборной России Александра Соболева.