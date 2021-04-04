Тедеско: «Спартак» без Соболева — как «Бавария» без Левандовского

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру и роль в команде форварда Александра Соболева, который сделал дубль в матче матче 24-го тура РПЛ против «Ростова» Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу столичного клуба.

«Саша хорош и будет еще лучше. Он молодой, постоянно работает над собой, стал лучше работать корпусом при приеме мяча. Как я уже говорил, он в этом сезоне пропустил из-за травм достаточно много игр. Без него мы взяли какие-то очки, конечно, но каждой команде нужен такой нападающий. Да, без него можно справиться, но это уже будет совсем другая игра. «Бавария» без Левандовского и с ним – совершенно разная», — сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

Счет в матче «Ростов» — «Спартак» открыл Виктор Мозес. Сравнять счет «Ростову» помог автогол Павла Маслова. Затем хозяева поля вышли вперед, мяч забил Георгий Махатадзе. Перед перерывом Александр Соболев сравнял счет. На 58-й минуте Соболев оформил дубль и принес победу «Спартаку».

«Спартак» набрал 47 очков в 24 матчах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на одно очко. Правда, у питерского клуба игра в запасе. 5 апреля команда Сергея Семака сыграет на своем поле с «Химками».

«Голы не яркие, но важные»: Соболев оценил свою игру в матче с «Ростовом».