25-летний кикбоксер погиб на турнире в Эквадоре после пропущенного удара
В Эквадоре на турнире по кикбоксингу один из поединков завершился смертью участника боя. Причиной летального исхода стало кровоизлияние в мозг, которое произошло в результате пропущенного в голову удара. Спортсмена не спас даже защитный шлем.
25-летний боец Йоэль Кахускаи на старте встречи пропустил от соперника хай-кик и оказался в глубоком нокауте. В зале не оказалось парамедиков, тем не менее бойцу пытались оказать первую помощь. После Кахускаи был срочно доставлен в больницу, врачи диагностировали у спортсмена кровоизлияние в мозг. Невзирая на предпринимаемые усилия и реанимационные мероприятия, спасти жизнь молодого бойца не удалось, сообщает BJ Penn.
Видео рокового момента поединка опубликовал у себя в Twitter Альберто Астудильо.
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Lamento informar que el deportista de los registros de Imbabura, Joel Cahuasqui acaba de fallecer, según informan allegados.— Alberto Astudillo B. (@AVAstudillo) April 2, 2021
El deportista tuvo una hemorragía del tallo cerebral tras combate celebrado en el Campeonato Copa del Pacífico y Selectivo Nacional de KickBoxing ������ pic.twitter.com/DWqrais7ff