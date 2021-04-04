25-летний кикбоксер погиб на турнире в Эквадоре после пропущенного удара

В Эквадоре на турнире по кикбоксингу один из поединков завершился смертью участника боя. Причиной летального исхода стало кровоизлияние в мозг, которое произошло в результате пропущенного в голову удара. Спортсмена не спас даже защитный шлем.

25-летний боец Йоэль Кахускаи на старте встречи пропустил от соперника хай-кик и оказался в глубоком нокауте. В зале не оказалось парамедиков, тем не менее бойцу пытались оказать первую помощь. После Кахускаи был срочно доставлен в больницу, врачи диагностировали у спортсмена кровоизлияние в мозг. Невзирая на предпринимаемые усилия и реанимационные мероприятия, спасти жизнь молодого бойца не удалось, сообщает BJ Penn.

Видео рокового момента поединка опубликовал у себя в Twitter Альберто Астудильо.

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