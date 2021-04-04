Футболист «Знамени Труда» умер на поле во время матча

Футболист молодежной команды клуба ПФЛ «Знамя Труда» скончался во время матча в Орехово-Зуево, сообщается в городских пабликах «ВКонтакте».

Трагедия случилась на стадионе «Торпедо» 4 апреля, когда «Знамя Труда» играло с командой из Электрогорска. По ходу матча игроку «Знамени Труда» Никите Сидорову стало плохо. По одним данным, он умер почти мгновенно, не успев дождаться помощи медиков. По другим сведениям, у прибывшей «скорой помощи» не оказалось реанимационного набора. Предварительный диагноз — аневризма сосудов головного мозга.

Это уже не первый несчастный случай с футболистами «Знамени труда». В июле 2021 на одной из тренировок команды в молодого вратаря Ивана Заборовского попала молния, футболист попал в реанимацию. К счастью, все обошлось и спустя несколько дней Заборовского выписали из больницы.

В «Знамени Труда» пока не выступили с заявлением по поводу случившегося.

«Знамя труда» - старейший футбольный клуб России. Сейчас команда выступает в первенстве ПФЛ зоне «Запад». Команда набрала 18 очков в 17 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что вратарь клуба «Знамя Труда», в которого попала молния, выписан из больницы.