Черчесов отреагировал на критику со стороны Василия Уткина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал критику со стороны известного комментатора, ведущего и блогера Василия Уткина.

«Василий Уткин – талантливый журналист, о чем я уже говорил. С пониманием отношусь к журналистской работе и не удивляюсь тому, что наши мнения не всегда совпадают. Журналисты тоже по-разному видят одну и ту же ситуацию, нередко на одном ресурсе выходят материалы с полярными позициями. Но реагировать на каждую реплику или мнение не могу», — сказал Черчесов в интервью «Чемпионату».

«Сегодня у сборной России не было ни стиля, ни рисунка. Про мысль я даже не заикнусь. Так играют, когда по виолончели смычком водят не с той стороны», — писал Уткин после матча с Мальтой.

Уткин не увидел ни стиля, ни рисунка в игре сборной России.