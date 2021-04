Кейн побил рекорд Руни и обошел в гонке бомбардиров АПЛ Салаха

В Ньюкасле состоялся матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась вничью — 2:2.

Нападающий гостей Гарри Кейн, оформив дубль в этом матче, забил уже 84 гола за один клуб в выездных матчах АПЛ, установив рекорд, принадлежавший Уэйну Руни, который в составе «Манчестер Юнайтед» забил 82 гола, сообщает Opta Sport.

Кроме этого, 27-летний англичанин обошел в гонке бомбардиров АПЛ нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. У англичанина теперь 19 мячей, у египтянина на один меньше.

«Тоттенхэм» в 30 матчах набрал 49 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (29) — на 17-м месте.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур

«Ньюкасл» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:2

Голы: 1:0 - Жоэлинтон – 28, 1:1 - Кейн – 30, 1:2 - Кейн – 34, 2:2 Уиллок – 85.

Ранее сообщалось, что Кейн стал рекордсменом сборной Англии по голам с пенальти.

84 - In just 120 appearances away from home, Harry Kane has scored 84 @premierleague goals - the most by a player on the road for a single club in the competition's history. Icon. #NEWTOT pic.twitter.com/kf9bxB4U32