Австралийский промоутер заявил, что Цзю никогда не дрался с достойными соперниками

Брайан Аматруда, промоутер австралийского боксера Майкла Зерафы, заявил о том, что Тим Цзю не дрался с достойными соперниками, передает Boxingscene.

«Не проявляю никакого неуважения к Тиму, однако он никогда не дрался с кем-то вроде Майкла Зерафы. Сейчас Майкл находится в расцвете сил и встречался с лучшими в мире», — сказал Зерафа.

Он отметил, что соперниками Цзю были простые австралийцы, которые не будут бороться за титул.

Также портал Boxingscene отмечает, что Цзю предложили $1 млн за бой против Зерафы.

Напомним, в конце марта Цзю одолел австралийца Денниса Хогана



Цзю защитил пояс Всемирной боксерской организации (WBO) Global в первом среднем весе и стал претендентом на титул WBO, который принадлежит аргентинцу Брайану Кастаньо. Также австралиец является обладателем титула чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Для 26-летнего сына бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю эта победа стала 18-й в 18 поединках (14 — нокаутом).

Ранее Тиму Цзю предложили провести бой в России.