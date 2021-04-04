Вратарь «Краснодара» Сафонов пообещал в каждом матче бороться за победу

Вратарь клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Матвей Сафонов пообещал, что команда будет в каждом оставшемся матче сезона бороться за победу, передает Rusfootball.info.

Напомним, 3 апреля «быки» уступили на своем поле грозненскому «Ахмату» со счетом 0:5. После игры наставник южан Мурад Мусаев подал в отставку.

«Для нас сезон не завершен, мы будем выходить на каждый матч за тремя очками. Неприятная ситуация, когда сегодня болельщики уходили со стадиона. Я понимаю, что мы сами во всем виноваты», — сказал Сафонов.

Также голкипер отметил, что команда будет делать все, чтобы исправить ситуацию

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает десятое место, набрав 34 очка. В следующем туре южане сыграют с тульским «Арсеналом». Встреча состоится 11 апреля.

Ранее Мусаев прокомментировал информацию о возможном назначении экс-наставника московского ЦСКА Виктора Гончаренко на его должность.