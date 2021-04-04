Футболист «Арсенала» Давид Луис пропустит несколько недель из-за травмы

Футболист лондонского «Арсенала» Давид Луис пропустит несколько недель из-за травмы.

«Луису может потребоваться операция на колено. Можно быть немного более консервативным в лечении или пойти на операцию. Сейчас мы ведем переговоры с врачами, чтобы принять правильное решение, но посмотрим», — передает слова наставника «канониров» Микеля Артеты сайт команды.

Артета отметил, что пока не знает, сможет ли игрок выйти на поле в текущем сезоне.

«Это будет зависеть от того, какое решение мы примем. Если консервативное, то успеет сыграть. Если будут приняты радикальные меры, то восстановление займет больше времени», — добавил специалист.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» занимает девятое место, набрав 42 очка. Давид Луис сыграл в чемпионате 19 матчей, забив один мяч.

В следующем матче чемпионата «канониры» сыграют с «Шеффилд Юнайтед».

Ранее «Челси» потерпел самое крупное домашнее поражение в АПЛ в клубной истории.