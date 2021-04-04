Бывший тренер сборной России подверг критике игроков «Краснодара»

Бывший тренер сборной России по футболу Гаджи Гаджиев подверг критике игроков «Краснодара» после поражения в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) от грозненского «Ахмата» со счетом 0:5, передает RT.

«Впечатление такое, что одна группа игроков все время должна находиться в атаке, а отбирать мяч приходится другим. Состав крайне не сбалансирован. Практически все защитники не соответствуют уровню РПЛ», — сказал Гаджиев.

Также специалист отметил, что «быкам» не хватает характера.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России «быки» занимают десятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 34 очка за шесть туров до конца сезона.

Стоит отметить, что после матча с «Ахматом» наставник «Краснодара» Мурад Мусаев подал в отставку.

Ранее бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о результатах «Краснодара».