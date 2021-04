«Боруссия» попытается удержать Холанда еще на один сезон

Дортмундская «Боруссия» попытается удержать форварда Эрлинга Холанда еще на один сезон, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Отмечается, что удержать норвежца в команде будет сложнее, если «шмели» по итогам текущего сезона не попадут в Лигу чемпионов. Сейчас клуб из Дортмунда занимает пятое место в турнирной таблице, а в групповой этап самого престижного клубного турнира Европы попадает четыре лучших клуба Германии.

3 апреля «Боруссия» уступила «Айнтрахту» в матче чемпионата Германии (1:2).

В услугах Холанда заинтересованы мадридский «Реал», каталонская «Барселона», а также ряд клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги скандинав провел 22 матча, забил 21 мяч и отдал четыре результативные передачи. Холанд начинал карьеру в норвежском «Брюне», затем играл в местном «Молде». В 2019 году он покинул пределы Норвегии, присоединившись к австрийскому клубу «Ред Булл». За «шмелей» он выступает с 2020 года.

Ранее Зинедин Зидан ответил на вопрос о переходе Холанда в «Реал».

Borussia Dortmund will try to keep Haaland for another season [price >€150m this summer]. But if they will not qualify to the Champions League, it'll become even more difficult.



Mino Raiola talks with 5 top clubs are only at the first stages... and will move forward soon.